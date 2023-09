Lazio-Monza, i precedenti tra le due formazioni

Lazio-Monza, alla vigilia della gara contro i brianzoli ecco i precedenti tra le due formazioni che si affronteranno sabato

Domani sera la Lazio vuole e deve ripartire in campionato, sfruttando l’euforia della partita contro l’Atletico e per farlo deve battere il Monza di Palladino. Le due squadre domani si affronteranno per la 21°volta nella loro storia divise tra serie B, serie A e Coppa Italia, che vede la squadra di Sarri essere in vantaggio con 8 vittorie, 5 per i brianzoli e 7 pareggi.