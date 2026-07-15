Lazio, il monito di Oddi: «Doekhi deve convincere, ma serve un bomber»

Giancarlo Oddi ha parlato del nuovo acquisto della Lazio Doekhi e fatto il punto sull’attuale situazione in ottica mercato

Il mercato della Lazio continua a far discutere gli addetti ai lavori e le grandi glorie del passato biancoceleste. Tra scetticismo per la nuova difesa e la caccia all’attaccante ideale, l’ambiente chiede a gran voce colpi decisivi per non perdere terreno dalle dirette concorrenti.

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Oddi analizza l’impatto di Doekhi

Ai microfoni di Radiosei, lo storico ex difensore Giancarlo Oddi ha espresso le sue perplessità sul dopo Gila, accogliendo con cautela l’arrivo del nuovo centrale olandese: «Doekhi? Dobbiamo dargli tempo, certo Gila è un giocatore forte: sulla base di questo sarà importante provare a rimpiazzarlo. Ora le cose sono due: quella brutta è che i tifosi non vanno allo stadio, e i tifosi per me hanno sempre ragione perché ci sono sempre stati, e poi c’è capire se Doekhi può essere all’altezza di Gila».

I dubbi di Oddi sul profilo di Piccoli

Il focus si è poi spostato sul reparto offensivo, dove il nome di Piccoli non sembra scaldare del tutto il cuore della tifoseria e degli esperti. Oddi ha spiegato il suo punto di vista sulle pressioni della capitale: «Mi auguro che la società si impegni molto, nella sua possibilità, nel prendere i giocatori. Piccoli non è male, ma giocare a Roma è diverso da giocare in tanti altri posti. Su 38 partite 10 gol sono pochi per un attaccante».

L’appello di Oddi per un bomber

La priorità assoluta per i biancocelesti resta dunque l’acquisto di una prima punta di peso internazionale. L’ex calciatore ha concluso il suo intervento con una richiesta esplicita alla dirigenza: «Non ho mai conosciuto un attaccante forte che non segnava. La prima cosa resta non prendere gol, ma servono un paio di giocatori portati a fare gol. Qui serve una punta centrale».