Zaniolo in rotta di collisione con l’Udinese: occasione Lazio? Cosa filtra

Zaniolo è in rotta di collisione con l’Udinese ed è previsto un nuovo contatto tra le parti. La Lazio monitora la situazione

Il rapporto tra Nicolò Zaniolo e l’Udinese è giunto a un clamoroso punto di non ritorno. Quella che doveva essere una storia di rilancio e riscatto si è trasformata in un autentico caso di mercato, con il calciatore e la società friulana finiti bruscamente a un bivio decisivo.

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Tensione altissima tra Zaniolo e l’Udinese

Riscattato dal Galatasaray, il fantasista classe 1999 sembrava aver trovato la quadra per il rinnovo contrattuale. Tuttavia, la situazione si è nuovamente incrinata. Zaniolo non si è presentato al centro sportivo per la ripresa degli allenamenti, presentando un certificato medico. Dietro questa assenza si nasconde un malumore ormai evidente a tutti: il giocatore e il suo entourage spingono per ottenere un immediato aumento dell’ingaggio.

Le cifre e l’incontro decisivo per Zaniolo

Le prossime ore saranno cruciali per definire il futuro del trequartista. Come riporta Tuttosport, le parti hanno in programma un nuovo contatto telefonico nel tentativo di ricomporre la frattura e trovare un punto d’incontro economico. Se l’accordo sull’adeguamento non dovesse arrivare, la strada della separazione immediata diventerebbe l’unica via percorribile, rimettendo l’ex Roma sul mercato. Sullo sfondo rimangono i rumors di un interessamento da Formello. La Lazio, tuttavia, segue l’evoluzione della vicenda legata al giocatore senza particolare calore.