Lazzari verso l’addio: sondaggio di Monza e Sassuolo per l’esterno

Manuel Lazzari verso l’addio! C’è stato un sondaggio di due squadre di Serie A: Monza e Sassuolo. I dettagli

La Lazio affronta un’estate calda e ricca di nodi da sciogliere sul fronte del calciomercato. La strategia societaria è ormai tracciata su binari rigorosi: ridurre sensibilmente il monte ingaggi, ringiovanire progressivamente l’organico e operare esclusivamente a saldo zero. Per finanziare i nuovi colpi in entrata, la dirigenza si prepara a salutare alcuni dei suoi elementi più rappresentativi.

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La Lazio pianifica la cessione di Lazzari

Tra i principali indiziati a lasciare la Capitale c’è uno dei senatori dello spogliatoio. Come rivelato dal quotidiano Il Messaggero, il club biancoceleste ha intenzione di “liberarsi” dell’alto stipendio di Manuel Lazzari. L’esterno destro percepisce un ingaggio pesante da 1,7 milioni di euro a stagione, una cifra che non si allinea più con il nuovo tetto salariale imposto dal club per avviare il nuovo ciclo.

Monza e Sassuolo si muovono per Lazzari

La partenza del laterale classe 1993 potrebbe concretizzarsi molto presto grazie al forte interesse di alcune realtà di primo piano. Sulle tracce di Manuel Lazzari si sono mossi con decisione il Monza e il Sassuolo, che hanno già effettuato i primi sondaggi esplorativi. Entrambe le società cercano un profilo d’esperienza e spinta sulla fascia destra e considerano l’ex Spal l’opportunità ideale per rinforzare la rosa.

Il futuro della fascia destra senza Manuel Lazzari

La cessione del calciatore permetterebbe a Fabiani di alleggerire il bilancio e reinvestire subito il tesoretto risparmiato per acquistare profili più giovani e futuribili. I contatti con i club interessati a Lazzari proseguiranno nei prossimi giorni per cercare l’intesa definitiva e sbloccare le altre operazioni in entrata per i biancocelesti.