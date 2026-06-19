La Lazio stregata da Domínguez della Dinamo Zagabria! Obiettivo per la difesa

La Lazio ha posato il proprio sguardo sul talentuoso Sergi Domínguez! L’obiettivo è rinforzare il reparto arretrato

Le grandi manovre per puntellare la difesa dei biancocelesti si scontrano improvvisamente con le alte pretese del mercato internazionale. Il nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Sergi Domínguez, talentuoso centrale classe 2005 di proprietà della Dinamo Zagabria. Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato Manuele Baiocchini di Sky Sport, il club capitolino ha avviato i primi sondaggi conoscitivi, scontrandosi tuttavia con una valutazione economica decisamente elevata. La società croata non ha alcuna intenzione di fare sconti e chiede una cifra compresa tra i 12 e i 13 milioni di euro per privarsi del proprio gioiello, una somma che al momento gela le speranze di una chiusura immediata!

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La crescita esponenziale di Sergi Domínguez

Il forte interesse del club di Formello è giustificato dalla clamorosa ascesa del calciatore iberico, cresciuto nella prestigiosa cantera del Barcellona. Trasferitosi in Croazia per trovare continuità, il difensore centrale ha vissuto una stagione da assoluto protagonista sul campo, collezionando oltre 40 presenze complessive tra le fila della Dinamo Zagabria. Le ottime prestazioni sciorinate nel campionato locale e la personalità mostrata nei palcoscenici continentali dell’Europa League hanno confermato le doti di un prospetto moderno, pulito negli interventi e abilissimo nella prima impostazione della manovra, attirando così i radar dei principali osservatori europei.

La strategia futura per Sergi Domínguez

Allo stato attuale delle cose, l’operazione in entrata per la Lazio resta virtualmente congelata a causa dei rigidi paletti di bilancio. Il profilo dello spagnolo rimane in ogni caso un nome caldissimo e molto gradito per il futuro, pronto a tornare in cima alla lista dei desideri del management in caso di uscite nel reparto arretrato. La strategia della società prevede infatti di monitorare la situazione nelle prossime settimane, attendendo eventuali cessioni eccellenti che possano finanziare il costoso assalto a Sergi Domínguez. I contatti con l’entourage del calciatore restano vivi, ma la fumata bianca dipenderà inevitabilmente dall’evoluzione del mercato in uscita.