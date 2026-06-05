La Lazio estende lo sguardo sul mercato! Individuato Coppola: il punto

La Lazio valuta diversi profili per rinforzare la rosa del futuro! Davide Coppola è uno di quelli: il punto della situazione

Il nuovo progetto tecnico della Lazio punta a costruire una retroguardia solida, capace di dominare l’area di rigore con muscoli e tanta sostanza. La società capitolina ha rimesso nel mirino Diego Coppola, difensore centrale dalle caratteristiche ideali per il sistema tattico biancoceleste. Il calciatore, che in passato era stato a un passo dal trasferimento quando militava nel Verona, rappresenta oggi un profilo di grande esperienza internazionale, nonostante la giovane età. Dopo le difficoltà incontrate in Inghilterra con il Brighton, dove ha trovato pochissimo spazio nella competitiva Premier League, il centrale ha saputo rilanciarsi brillantemente.

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Il rilancio di Diego Coppola in Francia

Il riscatto di Diego Coppola è passato attraverso il campionato francese, dove si è trasferito nel mese di gennaio a titolo temporaneo per vestire la maglia del Paris FC. In terra transalpina, il giocatore ha ritrovato la necessaria continuità, collezionando ben 13 presenze e partendo costantemente dal primo minuto. Il suo contributo è stato fondamentale per blindare la salvezza del club, impreziosendo il rendimento con due passaggi vincenti. Ora, in attesa di rientrare alla base inglese, il suo futuro rimane un nodo da sciogliere, con diverse squadre europee pronte a monitorare la sua evoluzione prima di formulare un’offerta ufficiale.

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L’importanza di Diego Coppola per la Lazio

Strappare il difensore al Brighton non sarà un’operazione agevole. Il club britannico ha investito circa 11 milioni di euro per il suo cartellino e ha blindato il giocatore con un lungo contratto valido fino al 2030. La Lazio dovrà quindi presentare una proposta economica significativa per convincere la proprietà inglese a lasciarlo partire. Un asso nella manica per i biancocelesti potrebbe essere rappresentato da Gennaro Gattuso. La guida tecnica stima profondamente le qualità del ragazzo, avendolo già convocato in passato in Nazionale. La presenza di Ringhio sulla panchina laziale diventa dunque il fattore determinante, spingendo il sodalizio a tentare l’affondo decisivo per regalare al nuovo tecnico un pilastro di grande valore per il campo.