Milinkovic-Savic tra i migliori assistman del campionato: è sul podio dei rifinitori della Serie A

Milinkovic-Savic, con l’assist a Caicedo contro il Parma, è salito a quota 5 in campionato, salendo sul terzo gradino del podio alla pari di Ilicic e Zapata. A 6 ci sono Mertens, Calhanoglu e Brozovic, mentre in cima c’è Mkhitaryan. È l’unico della Lazio a figurare tra i migliori. Ancora a zero Luis Alberto.