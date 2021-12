Regista e goleador, la Lazio è sulle spalle di Milinkovic

È la Lazio di Milinkovic. Se Immobile dovesse dare forfait, sarebbe il centrocampista a caricarsi la squadra sulle spalle

Sarà Milinkovic – se Immobile dovesse dare forfait – a caricarsi la Lazio sulle spalle. Un compito da capitano, da leader, da – come lo definisce La Gazzetta dello Sport – “centravanti ombra”, in una gara decisiva per gli ottavi di finale d’Europa League.

Sarri gli chiederà una mano in fase d’impostazione (sono 5 gli assist firmati in Serie A) e una mano – sempre in caso di forfait di Ciro – in avanti, per appesantire il tridente composto da Felipe Anderson-Pedro-Zaccagni. D’altronde ha già duperato Nedved – titolandosi come centrocampista biancoceleste con più gol all’attivo – e non ha alcuna voglia di fermarsi.