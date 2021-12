Rinnovo Sarri, la firma dipende (anche) dal calciomercato

Il rinnovo di Sarri passa anche per il calciomercato: il tecnico è stato chiaro, indicando le necessità della squadra

Il rinnovo di Sarri dipende (anche) dal calciomercato. Il presidente Lotito vuole blindare il suo allenatore, il quale ha risposto in modo molto chiaro: «Serve una riunione per programmare due-tre sessioni di mercato» specificando come abbia parlato di necessità e non di nomi.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il tecnico punta molto sulla sessione invernale, mentre il patron biancoceleste non ha mai portato avanti grandi operazioni. Nella lista dei desideri ci sarebbero un terzino sinistro e un vice Immobile. A gennaio sarà tesserato Kamenovic – giocatore che non ha mai fatto parte dei piani di Sarri – e servirà lavorare sugli esuberi per poter acquistare: la società tornerà a fare i conti con l’indice di liquidità e tutti quelle condizioni da incubo che hanno segnato il mercato estivo.

Insomma, serve sintonia per costruire una Lazio realmente sarriana e vedere nero su bianco la firma del mister per il prolungamento.