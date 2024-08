Lazio Milan, PIOVONO CONFERME! Fonseca pensa a due CLAMOROSE novità: ecco quali

Lazio-Milan, piovono conferme: Paulo Fonseca verso due clamorose esclusioni per la sfida di stasera: Leao e Theo Hernandez out

Scelte coraggiose per Paulo Fonseca in vista della sfida in programma questa sera allo Stadio Olimpico tra Lazio e Milan, valevole per la terza giornata di campionato.

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin e poi confermato da Daniele Longo su X, Rafael Leao e Theo Hernandez dovrebbero partire dalla panchina. Fuori dall’undici titolare anche il capitano rossonero, Davide Calabria.