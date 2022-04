Lazio-Milan, la sfida tra Sarri e Pioli: all’insegna del bel gioco

Lazio-Milan sarà anche il duello tra Maurizio Sarri e Stefano Pioli. I due allenatori hanno tante differenze, ma anche dei punti in comune

Infatti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, entrambi cercano il risultato attraverso il bel gioco. Il biancoceleste però predilige il possesso palla e una difesa di reparto, mentre il rossonero adotta un calcio in verticale. Cambia anche il sistema di gioco, con la Lazio che ai affida al tridente e il Milan al pi fluido 4-2-3-1. Insomma, all’Olimpico domenica sera non dovrebbe mancare il bel calcio.