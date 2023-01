Lazio-Milan, Sarri: Definito l’orario della conferenza stampa

Lazio-Milan, alla vigilia della supersfida contro la formazione di Pioli è stato definito l’orario della conferenza del comandante

Archiviata la vittoria in coppa Italia contro il Bologna, la Lazio si proietta alla sfida di campionato contro il Milan di Pioli. Domani come ogni vigilia Sarri terrà la sua conferenza stampa pre gara alle ore 14 come riporta il comunicato del club

COMUNICATO – «Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan domani, lunedì 23 gennaio, alle ore 14:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio, 89.3 FM, Lazio Style Channel, 233 di Sky, e sul profilo Twitter @OfficialSSLazio»