Milan, Rebic e Ibrahimovic ancora in dubbio. Ma c’è un recupero

In casa Milan continuano a tenere banco le condizioni di Ibrahimovic e Rebic. Ma intanto per Pioli c’è un recupero importante

In casa Milan, in vista della sfida di domenica con la Lazio, continuano a tenere banco le condizioni di Ibrahimovic e Rebic. Ma intanto per Pioli c’è un recupero importante, ossia quello di Romagnoli.

Per quel che riguarda i due attaccanti, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha ribadito che le loro condizioni saranno valutate giorno giorno, con lo svedese e il croato che proseguono la loro tabella di marcia verso il recupero. Insomma, una decisione sarà presa solo all’ultimo.