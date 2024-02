Lazio Milan, le probabili formazioni: buone notizie per Sarri. I dettagli in vista della partita di venerdì

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio torna in campo per l’anticipo della 27esima giornata di Serie A. Sarri fa la conta e studia il miglior undici anti Pioli. Pochi giorni per preparare la partita e per recuperare gli infortunati. In difesa rientra Gila pronto a riprendersi il posto al fianco di Romagnoli. Sugli esterni soliti ballottaggi. Marusic, Hysaj e Lazzari si contendono due maglie, Pellegrini più indietro.

A centrocampo ancora out Rovella, Vecino spera in una chance al posto di Cataldi, Guendouzi e Luis Alberto le mezzali. In attacco va verso il ritorno Zaccagni con lo slittamento di Felipe Anderson a destra. Davanti Immobile ancora favorito su Taty Castellanos.