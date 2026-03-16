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Lazio Milan, serata da ricordare all’Olimpico! I voti dei quotidiani sulla prestazione dei biancocelesti
Lazio Milan, serata da ricordare all’Olimpico! Isaksen decide la gara con un guizzo. I voti dei quotidiani sulla prestazione dei biancocelesti
Serata da sogno per la Lazio allo stadio Olimpico contro il Milan, nella 29a giornata di Serie A. La formazione di Maurizio Sarri, che ha potuto riabbracciare il proprio pubblico dopo diverse settimane di proteste, ha espresso buon calcio mettendo in pericolo i rossoneri. A decidere la rete dell’1-0 un guizzo di Gustav Isaksen. I principali quotidiani sportivi votano così la prestazione dei biancocelesti:
GAZZETTA DELLO SPORT: Motta 6,5; Marusic 6,5, Gila 7, Provstgaard 6,6, Tavares 6,5; Dele-Bashiru 6,5, Patric 6, Taylor 7 (dal 45’ s.t. Belahyane sv); Isaksen 7 (dal 22 s.t. Pedro 6), Maldini 6,5 (dal 22’ s.t. Dia 6), Zaccagni 6,5 (dal 38’ s.t. Cancellieri 6). All. Sarri 7.
TUTTOSPORT: Motta 7; Marusic 7, Gila 7,5, Provstgaard 7, Tavares 6,5; Dele-Bashiru 6,5, Patric 6,5, Taylor 7 (dal 45’ s.t. Belahyane sv); Isaksen 8 (dal 22 s.t. Pedro 6), Maldini 6,5 (dal 22’ s.t. Dia 6), Zaccagni 6 (dal 38’ s.t. Cancellieri SV). All. Sarri 7,5.
CORRIERE DELLO SPORT: Motta 7; Marusic 7, Gila 7,5, Provstgaard 7, Tavares 7,5; Dele-Bashiru 6,5, Patric 8, Taylor 7,5 (dal 45’ s.t. Belahyane sv); Isaksen 7,5 (dal 22 s.t. Pedro 6), Maldini 6,5 (dal 22’ s.t. Dia 6), Zaccagni 6,5 (dal 38’ s.t. Cancellieri SV). All. Sarri 8.
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