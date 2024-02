Lazio-Milan potrà essere una partita ricca di gol: ecco perchè

Lazio-Milan potrebbe essere, almeno sulla carta, una partita ricca di emozioni e di gol da entrambe le parti

Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, chiamate a dare una risposta importante in Lazio-Milan, dove ci si gioca tanto per il resto di questa stagione.



Stando ai numeri, inoltre, la media gol prevista della partita è di 2.95, quasi 3 gol attesi per Lazio-Milan dunque. Dati che fanno pensare che sarà una gara ricca di reti.