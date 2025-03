Lazio, contro il Milan attenzione ai cartellini: i diffidati in vista dell’Udinese

Condividi via email

Vediamo quelli che son o i giocatori biancocelesti diffidati e che sono a rischio per la prossima sfida di campionato contro l’Udinese

Domani la Lazio farà visita al Milan in quel di San Siro, con la squadra di Baroni che è chiamata a riscattare il doppio passo falso avvenuto prima nella trasferta di Venezia e poi nei quarti di finale della Coppa Italia contro l’Inter.

Quella contro i rossoneri sarà una tappa fondamentale per la stagione dei biancocelesti, che però dovranno guardare oltre e di conseguenza saranno chiamati a prestare attenzione anche ai cartellini per non perdere pezzi nel prossimo impegno contro l’Udinese. I nomi dei giocatori diffidati sono ben 3 e sono quelli di Guendouzi, Belahyane e Isaksen.