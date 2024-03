Lazio Milan, clamoroso Di Bello: stava fischiando il fallo su Castellanos. Poi il rosso a Pellegrini…I dettagli

Continuano le polemiche per quanto riguarda quello che è accaduto durante la partita tra Lazio e Milan, disputata ieri allo stadio Olimpico.

Dal replay condiviso da Dazn, si vede come Di Bello si fosse accorto in un secondo momento di Castellanos a terra, mettendosi il fischietto in bocca per fermare il gioco. Al momento dello scatto di Pulisic, però, il direttore di gara ha cambiato idea, lasciato correre e fatto finta di nulla, fischiando fallo per il Milan.