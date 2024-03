Lazio Milan, la carica dell’Olimpico: in 50.000 a spingere verso la risalita in classifica

Lazio Milan, la carica dell’Olimpico a spingere la squadra di Maurizio Sarri: attesi in 50mila questa sera per il big match

La carica dell’Olimpico si farà sicuramente sentire questa sera in occasione del big match tra Lazio e Milan, gara delicatissima in cui i biancocelesti avranno bisogno della spinta di tutto il loro pubblico per uscire fuori dal saliscendi recente di risultati.

Come riferisce il Corriere dello Sport, sono previsti ben 50mila spettatori questa sera nell’antipasto succulento della trasferta di Monaco. Venduti 20mila tagliandi, che si andranno ad aggiungere i 30.333 abbonati. Attesi poi anche 5700 sostenitori rossoneri.