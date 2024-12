Lazio, la miglior vittoria in trasferta in Serie A: primato netto nel 2024

Lazio, ecco la gara in trasferta vinta con il maggior numero di gol di scarto. Si aggiudica il primo premio del 2024

Archiviato il 2024 è tempo di pensare al 2025, ma questo è anche il momento per tirare le somme dell’anno appena concluso. Il “premio speciale” come gara vinta con il maggior numero di gol di scarto in trasferta, in Serie A, se la aggiudica Como–Lazio del 31 ottobre.

Partita valevole per la decima giornata del campionato terminata 1-5 in favore della squadra di Marco Baroni. In gol Castellanos (doppietta), Pedro, Patric e Tchaouna.