Lazio, Michela Priori ricorda a Moro la promessa: «Ora il gol» – FOTO

La mamma di Guerini si è rivolta a Raul Moro con una foto su Instagram in occasione del diciottesimo compleanno di Etienne Tare

Dopo il terribile dolore per la scomparsa del figlio, Michela Priori, madre dell’ex Primavera della Lazio Guerini, sta trovando conforto e affetto in tutti i giovani biancocelesti che non perdono mai l’occasione per ricordare il loro amico e compagno Daniel.

In occasione del diciottesimo compleanno di Etienne Tare si è rivolta con un messaggio, tra le storie Instagram del suo profilo, a Raul Moro ricordando la promessa fatta dallo spagnolo: «Orgogliosa di sapere che Guero scende in campo con te sempre. Ora però il gol. Me lo hai promesso! Vola Raul».