Lazio, Mezzaroma e Mattia Zaccagni al trofeo Scardina!

Lazio, le parole del capitano Zaccagni e della dottoressa Mezzaroma sulla kermesse dedicata al defunto giornalista: le ultime

Lazio. Questa mattina del 28 marzo, ha avuto luogo presso il Circolo Sportivo Rai la quarta edizione del Trofeo Ignazio Scardina, un evento speciale in omaggio allo storico giornalista sportivo mancato nel 2018.

Durante la presentazione di tale evento erano molte le facce note in ambiente biancoceleste, come ad esempio Carlo Paris e Silvia Morescanti. A prendere parole sull’evento è stata dapprima la Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Mezzaroma, seguita dal capitano Zaccagni. Le parole poi riportate dal sito ufficiale del Club:

MEZZAROMA: «Non ho avuto il piacere di conoscere Ignazio Scardina, ma attraverso le testimonianze vere e sentite, certe corde vibrano. Credo che fosse realmente una persona d’altri tempi, con altri sentimenti. Le sue telecronache spaziavano dal 4-3-3 a un grande inno all’essere umano, perché in quel momento, attraverso la poesia, usciva fuori un grande amore per la vita e per i sentimenti veri. Le testimonianze ascoltate hanno un comune denominatore: l’animo gentile e portato verso gli altri, una cosa estremamente rara. Il calcio è fatto di passione e, al di là della tecnicità, sarebbe bello raccontarlo con le emozioni per rendere quei 90 minuti meno asettici. È una persona che ha lasciato un pezzo di lui in ognuna delle persone presenti.»

ZACCAGNI: «Per me è un onore ricevere questo premio. Era un giornalista d’altri tempi che commentava il calcio con poesia; sarebbe stato bello sentire una mia partita commentata da Ignazio.»