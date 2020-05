Lazio, Mendieta: «Reali speranze di vincere lo scudetto. E sulla mia esperienza dico che…»

Lazio, l’ex biancoceleste Mendieta ha espresso la sua opinione su una possibile vittoria dello scudetto della squadra di Inzaghi

Gaizka Mendieta è di sicuro uno dei rimpianti più grandi nella storia della Lazio oltre ad uno degli acquisti più onerosi della storia del club. Il suo rendimento però non fu positivo per tanti fattori. L’ex calciatore ne ha parlato ai microfoni di AS.

«Sinceramente credo che la Lazio sia un grande club italiano, che non vince lo Scudetto da molto tempo. Tuttavia è dura perché la Juventus e l’Inter sono forti e sono in lotta. Le possibilità e le speranze sono comunque reali».

LAZIO – «La decisione di andare in Lazio è stata congiunta con il Valencia, abbiamo pensato che fosse il momento migliore. L’adattamento a un nuovo calcio, una diversa modalità di allenamento richiede tempo e non ho avuto continuità in termini di presenze in una squadra praticamente nuova. Qualcosa di simile è successo a Nedved alla Juventus e a Zidane al Real Madrid, ma hanno avuto più tempo di quello che è stato dato a me. Non so se il mio carattere non mi abbia aiutato. So di avere avuto delle responsabilità, ma non per quello che è stato pagato per me, a quello ho dato un’importanza relativa».