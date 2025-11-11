Lazio, Mellone: «Contro l’Inter ho visto la solita squadra. Vi svelo i limiti del club biancoceleste»

Lazio: Angelo Mellone analizza la sconfitta con l’Inter e le parole di Sarri. Il giornalista ha analizzato il momento dei biancocelesti.

Il direttore del Daytime Rai, Angelo Mellone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la recente sconfitta della Lazio contro l’Inter e le polemiche seguite alle dichiarazioni di Maurizio Sarri sugli arbitri, poi oggetto di un comunicato ufficiale da parte della società biancoceleste. Le sue parole offrono un’analisi lucida e profonda dello stato attuale della squadra, che continua a vivere una stagione fatta di alti e bassi.

Mellone ha esordito spiegando come la prestazione vista a San Siro rispecchi perfettamente l’identità della Lazio di quest’anno: «Contro l’Inter si è vista la Lazio di questa stagione. È la solita storia: una squadra coerente con le proprie aspettative. Non è stata una brutta partita, ma semplicemente una gara che ha confermato i limiti strutturali rispetto alle grandi del campionato”. Il direttore Rai ha poi aggiunto che uscire sconfitti da Milano è stato “normale”, sottolineando come la differenza di valori tecnici e di profondità tra le due rose sia ancora evidente.

Secondo Mellone, la partita contro i nerazzurri deve essere letta come una “fotografia” della Lazio attuale: una squadra capace di buone trame di gioco, ma ancora lontana dal livello delle pretendenti allo Scudetto. «È un tema di consapevolezza – ha proseguito – e di accettazione della realtà. Contro l’Inter è accaduto ciò che inevitabilmente accade quando affronti una squadra più attrezzata. È stata l’occasione per prendere atto di chi siamo davvero”.

Il discorso di Mellone si è poi spostato sul tema più delicato della settimana: le parole di Sarri sugli arbitri e la reazione della società. “Le dichiarazioni del tecnico rientrano in un contesto di frustrazione generale – ha spiegato – ma la Lazio ha fatto bene a intervenire con un comunicato ufficiale. Serve equilibrio e concentrazione, non polemiche che rischiano di distrarre l’ambiente”.

Mellone ha concluso con una riflessione più ampia sul futuro della Lazio, invitando alla lucidità e alla coerenza con il progetto tecnico: «Questa squadra ha bisogno di ritrovare serenità e consapevolezza. Le basi per fare bene ci sono, ma serve una crescita mentale e culturale per affrontare le difficoltà con maggiore maturità”.

In sintesi, le parole di Angelo Mellone restituiscono l’immagine di una Lazio ancora alla ricerca di se stessa: competitiva, ma non ancora pronta per fare il salto definitivo verso l’élite del calcio italiano.