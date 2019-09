Lazio, Mauri: «Speravo nell’acquisto della quarta punta. Roma? Difficile ritrovarla così…»

L’ex capitano della Lazio Stefano Mauri è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sul mercato biancoceleste

A qualche ora dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, Stefano Mauri è intervenuto ai microfono di Radiosei per dire la sua sull’operato del club. Ecco le parole dell’ex capitano biancoceleste: «Speravo che la Lazio prendesse una quarta punta, anche se poi sta arrivando il rinnovo di Caicedo. Credo che alla Lazio servisse qualcosa in più davanti perché sono in tre più Adekanye. Vediamo che contributo potrà dare questo ragazzo, non sembra e vera e propria alternativa ai titolari. Penso che ci sia stata la voglia o un tentativo di acquistare un giocare con caratteristiche diverse prima che Caicedo decidesse di rinnovare. Poi è accaduto che Inzaghi ha chiesto la sua permanenza ed è rimasto. E’ una scelta societaria, non so quanto avallata in questo momento e probabilmente non lo sapremo mai. E’ vero che in queste prime due giornate non è mai entrato nessuno dalla panchina per avvicendarsi con Immobile e Correa, ma credo che sia stata una casualità dettata da diversi motivi».

STAGIONE – «La Lazio ha sprecato un’ultima occasione perché una Roma così è difficile ritrovarla. Poi questo tipo di partite puoi anche perderle. Sono convinto che a breve la Roma ricomincerà a giocare a livelli più alti. Alla fine penso che la squadra di Inzaghi si giochi il quarto posto proprio con i giallorossi».