Lazio, è di Mauri il gol più bello del decennio VIDEO

I tifosi della Lazio hanno scelto la rovesciata di Stefano Mauri al Napoli, come il gol più bello dell’ultimo decennio

I tifosi hanno scelto: è quello di Mauri il gol più bello dell’ultima decade. Impossibile dimenticare quella mezza rovesciata siglata sotto i riflettori dell’Olimpico, ai danni del Napoli.

Era il 7 Aprile del 2012, sugli spalti veniva ricordato Chinaglia scomparso da pochi giorni, in campo, la Lazio lottava per un posto in Champions.

Un gioiello, quello dell’ex numero 5, che a distanza di anni ancora strappa applausi ed emoziona tanto da essere celebrato come il più bello degli ultimi dieci anni.