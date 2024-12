Lazio, per Baroni i subentrati fanno la differenza: Marusic è il decimo in gol

Lazio che trova spesso la via del gol con chi subentra dalla panchina. Marusic decisivo nei minuti finali nella trasferta di Lecce

All’87° Adam Marusic ha trovato la rete dell’1-2 che ha deciso Lecce–Lazio. Il terzino destro è il decimo subentrato in casa biancoceleste ad aver trovato la via del gol. In Serie A sono 10 su 32 le reti realizzati con calciatori entrati dalla panchina per la squadra di Baroni. In Europa solamente Atletico Madrid e Paris Saint Germain come i capitolini.