Lazio, Marusic gioca e convince con il Montenegro: 4-0 al Cipro

Vince e convince Adam Marusic contro il Cipro. L’esterno della Lazio, convocato dal Montenegro, ieri ha disputato l’ultimo match della Nations League, valido per il Gruppo 1 della Lega C, battendo 4-0 i ciprioti. Il Montenegro si conferma prima della classe grazie alle reti di Jovetic, Boljevic (doppietta) e Mugosa. Niente gol per Marusic, rimasto in campo pet oltre 90 minuti.