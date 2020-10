Lazio, Marusic e Bastos ko, ricaduta per Radu

Continua l’emergenza per il reparto arretrato della Lazio con gli infortuni di Bastos, Marusic e la ricaduta di Radu.

Emergenza continua. La Lazio perde i pezzi in difesa contro l’Inter. Radu, Bastos e Marusic si aggiungono alla lista degli infortunati. Trauma distrattivo per i primi due, rispettivamente al flessore e all’adduttore. Il romeno paga a caro prezzo la generosità. Voleva esserci a tutti i costi. Aveva rassicurato lo staff tecnico a Formello nei giorni precedenti, promettendo di scendere in campo. Detto, fatto. Con la speranza di non incorrere in una pericolosa ricaduta, che invece si è ripresentata dopo 15 minuti di gioco. Un fastidio simile a quello accusato nel secondo tempo con l’Atalanta lo scorso mercoledì. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore con degli esami strumentali. Distorsione alla caviglia per Marusic, costretto ad alzare bandiera bianca dopo lo scontro con Hakimi. Nulla di grave per Patric, uscito dall’Olimpico con i crampi. Sulla via del rientro anche Luiz Felipe, alle prese con un problema alla caviglia. Il brasiliano, ieri allo stadio per assistere al match, non vede l’ora di tornare e sfrutterà la sosta per completare il recupero. Tempi incerti per Vavro, fermato da una forma acuta di pubalgia. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.