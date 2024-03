Lazio, Martusciello amuleto per la squadra: spera di confermarsi anche contro l’Udinese. Il dato sulle sfide

Come riporta Il Messaggero, Sarri questa sera non potrà sedersi sulla panchina della Lazio a sostenere la squadra perché squalificato, al suo posto ci sarà Martusciello. Il vice tecnico si è rivelato un vero e proprio amuleto per i biancocelesti. Cinque gare al posto del Comandante: 2 pareggi e 3 vittorie. Il secondo spera di confermarsi anche stasera con l’Udinese al sesto tentativo.