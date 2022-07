Lazio, Marcos Antonio ad Auronzo tra oggi e domani: il motivo

Marcos Antonio non è ancora partito per Auronzo ma nessun allarme: solo un piccolo intoppo burocratico per il brasiliano

Marcos Antonio, nuovo regista della Lazio di Sarri, non è partito con i compagni per il ritiro di Auronzo. Come riferisce Il Messaggero però, nessun allarme: il brasiliano è stato fermato solo da un piccolo intoppo burocratico relativo al suo visto di lavoro in Italia.

Il centrocampista è atteso nelle prossime ore in ritiro o al più tardi domani se le cose dovessero allungarsi in ambasciata.