Lazio, Manfredini: «Vittoria in Europa League? Ecco cosa penso» - Lazio News 24

Lazio, Manfredini: «Vittoria in Europa League? Ecco cosa penso»

L’ex centrocampista Christian Manfredini è intervenuto ai microfoni di tag24.it. Queste le sue parole sulla prestazione di Amburgo della Lazio.

PAROLE– «Vittoria in Europa League? Sinceramente penso che nessuno si sarebbe aspettato una Lazio così, anche perché si giocava fuori casa. Ho sempre detto che questa sarà una stagione interlocutoria e che servirà alla società e al mister per capire di che pasta sono fatti. Poi, il prossimo anno, sarà quello in cui avere degli obiettivi più concreti. Nonostante la sconfitta di Firenze, credo però che l’avvio della Lazio sia stato positivo. Questa vittoria iniziale in Europa per 3 a 0 è un viatico importante per poter lavorare bene e sinceramente non me l’aspettavo ».

TURNOVER– «Turnover? Baroni è un allenatore all’esordio, come abbiamo sempre detto, ma al tempo stesso non è certo uno di primo pelo. Nel corso della sua carriera ha già gestito gruppi delicati, anche se con obiettivi diversi rispetto a quello che può aver trovato alla Lazio. È un tecnico preparato e coraggioso, che si assume i propri rischi. Credo che la società ci abbia creduto sin dall’inizio e che abbia preso giocatori funzionali al suo modo di interpretare il calcio. Dia lo scorso anno non ha fatto benissimo a Salerno, ma adesso ha iniziato molto bene la sua esperienza con la Lazio. Mi è piaciuto molto sia in campionato, che in Europa League. La strada è quella giusta, ma bisogna fare attenzione perché sarà davvero lunga. Dele-Bashiru? E’ un ragazzo piuttosto giovane, per come concepiamo il calcio in Italia, anche se all’estero quelli giovani sono gli adolescenti di 16 o 17 anni. Lui ha già alle spalle un po’ di esperienza e non mi dispiace. Credo che per lui sarà fondamentale trovare la continuità, perché finora ha alternato momenti positivi, ad assenze vere e proprie. Chiaramente però per trovare continuità bisognerà cercare di giocare più partite possibili. Di certo esordire in Europa con un gol e un assist gli farà bene perché non può che dargli morale »