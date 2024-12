Lazio, Malesani esalta Lotito: «Baroni ha un presidente che tutti gli allenatori vorrebbero»

Lazio, Malesani esalta il passaggio di Baroni in biancoceleste. L’ex allenatore spende un elogio per il Presidente Claudio Lotito

Alberto Malesani ex allenatore di varie squadre di Serie A, a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato che faceva il tifo per il passaggio di Baroni alla Lazio. Perché con un Presidente come Lotito è più facile lavorare.

MALESANI SULLA LAZIO E LOTITO – «Sì, facevo il tifo perché andasse alla Lazio perché ha un presidente che tutti gli allenatori vorrebbero. Lotito non è umorale ,ti dà la possibilità di sbagliare, non è uno che al primo inconveniente ti cambia. Ha la pazienza di aspettare, avevo capito che era la scelta giusta. Alzava l’asticella come obiettivo, finalmente era in una grande squadra».