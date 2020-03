Lazio-Malaga, contenzioso per Jony ma ora spunta George Clooney

La Lazio e il Malaga hanno ancora in atto un contenzioso legato all’arrivo di Jony ma il club ora potrebbe cambiare proprietario

Non è stato un arrivo scontato quello di Jony alla Lazio. La società biancoceleste ha infatti dovuto lottare e parecchio per lo spagnolo che si svincolò per giusta causa dal Malaga che dapprima accettò la cessione ma che poi cambiò idea dando vita ad un contenzioso che va avanti tuttora.

Per ora il terzino può scendere in campo grazie ad un transfer provvisorio della Fifa. Le cose potrebbero però cambiare: come riporta il Corriere dello Sport infatti il Malaga potrebbe cambiare proprietario e finire direttamente nelle mani della star di Hollywood, George Clooney. L’attore infatti starebbe pensando all’acquisto del club convinto dal suo collega Antonio Banderas. Nel caso in cui non si trovi un accordo tre le parti saranno i giudici a stabilire se Jony era nelle condizioni di liberarsi o se al Malaga andrà riconosciuto un risarcimento.