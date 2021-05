Lazio, mal di trasferta: il dato sulle ultime sfide lontano dall’Olimpico

La Lazio non riesce a vincere in trasferta dalla gara contro il Verona dell’11 aprile: il dato sulle ultime sfide fuori casa

Mal di trasferta per la Lazio in queste ultime partite. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, non riesce a vincere lontano dall’Olimpico dal match dello scorso 11 aprile contro il Verona: in quell’occasione finì 1-0, grazie alla rete allo scadere di Sergej Milinkovic-Savic.

Nelle ultime 8 gare fuori casa, i biancocelesti ne hanno perse 6, incluse le 3 più recenti; l’ultima volta che i biancocelesti hanno registrato 4 sconfitte fuori casa di fila in Serie A TIM è stata nel novembre 2015, sotto la guida di Stefano Pioli. Con il Sassuolo si cercherà di evitare di eguagliare questo record negativo.