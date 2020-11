Lazio, la “magra” consolazione: Immobile segna ancora e insegue Piola

L’attaccante della Lazio continua ad infrangere record

Mette la freccia e punta Silvio Piola. Ciro Immobile non si ferma, anche quando la Lazio perde. All’Olimpico passa l’Udinese per 3-1, ma l’attaccante di Torre Annunziata va a segno su rigore. Sono 108 i gol in totale con la maglia della Lazio in Serie A. Uno in più di Giuseppe Signori. Al primo posto c’è Silvio Piola con 143 reti. Una “magra” consolazione per il vincitore della Scarpa d’Oro, che avrebbe voluto festeggiare il sorpasso su “Beppe” con una vittoria. Ciro d’Italia e anche d’Europa.

La rete contro i bianconeri di Goffi, inoltre, consente di aggiornare un’altra speciale classifica, quella dei migliori marcatori della Lazio di tutti i tempo. Immobile sale a 134 gol e, anche in questa particolare graduatoria, sfida Silvio Piola, primo con 159 rete. Un traguardo possibile, nei prossimi anni, com la sua media realizzativa. Non solo: dall’inizio della scorsa stagione, Immobile è il giocatore che ha trasformato più rigori nei cinque maggiori campionati europei: 18, due in più rispetto a Cristiano Ronaldo della Juventus. Così si legge sul sito de Il Messaggero.