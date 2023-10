Lazio-Expo2030, slitta ancora l’esordio sulle maglie. Lotito al lavoro per sbloccare la situazione

Lazio-Expo 2030, niente esordio domani contro la Fiorentina: Lotito al lavoro per risolvere gli ultimi ostacoli burocratici

Niente esordio sulle maglia della Lazio per la scritta Expo2030 nella sfida di domani all’Olimpico contro la Fiorentina.

Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, dopo quello contro il Sassuolo, alcuni piccoli intoppi burocratici ne hanno prodotto un altro. Lotito è al lavoro per risolvere la situazione ma è praticamente impossibile che ce la faccia in 24 ore. L’obiettivo ora è di presentare le nuove maglie per la gara di venerdì contro il Bologna. Il patron vuole onorare la promessa fatta qualche settimana fa di offrirsi come promotore della candidatura capitolina.