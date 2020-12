Lazio, lunedì il sorteggio di Champions

Lazio, lunedì i sorteggi di Champions: tutte le info

I sorteggi per gli Ottavi di Finale di Champions League si terranno come al solito a Nyon in Svizzera, il prossimo lunedì. Per sapere quale sarà la prossima avversaria della Lazio bisognerà aspettare lunedì intorno all’ora di pranzo. Stando infatti a quanto si apprende dal sito dell’organizzazione continentale, gli accoppiamenti della fase successiva verranno estratti intorno alle ore 12:00. Al momento le squadre già qualificate come testa di serie sono: Bayern, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus. Al posto di queste ultime due, che per ovvi motivi non potranno essere abbinate ai biancocelesti, bisognerà inserire le squadre che si qualificheranno come prime classificate al termine degli incontri di questa sera. Il portale della UEFA propone anche alcune linee guida per comprendere meglio le funzionalità del sorteggio

Come funziona il sorteggio?Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.Nessuna squadra può affrontare un club dello stesso girone di UEFA Champions League o della stessa federazione nazionale.Ulteriori restrizioni saranno confermate prima del sorteggio Quando si giocheranno le partite?Le partite di andata degli ottavi sono in programma il 17/23/24 febbraio, con le gare di ritorno il 9/10/16/17 marzo. Il fischio d’inizio è alle 21:00 CET. Il sorteggio per quarti, semifinali e finale si svolgerà il 19 marzo.