Lazio, Luiz Felipe è una garanzia: in programma il rinnovo

Luiz Felipe è diventato una certezza per la Lazio: il contratto è in scadenza nel 2022, la società pronta a rinnovarlo

Pian piano s’è preso la Lazio. Luiz Felipe è diventato una sicurezza accanto ad Acerbi. Destra o sinistra non importa, sa muoversi con responsabilità e sicurezza, nonostante la giovane età e talvolta qualche errore di troppo.

Il brasiliano è comunque parte dell’undici titolare e – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – mister e società puntano molto su di lui. Per questo vogliono, anzi devono, blindarlo: il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e un ingaggio inferiore al milione di euro, pronto per essere ritoccato. Una mossa già in agenda della società biancoceleste che servirà ad allontanare gli estimatori sia in Serie A che all’estero.