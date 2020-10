Lazio, Luiz Felipe: «Sognavo questa sera da bambino! Sto bene!»

Lazio, Luiz Felipe ha commentato la vittoria dei biancocelesti contro il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole

Anche Luiz Felipe ha dato il suo contributo, durante la conferenza stampa del post partita tra Lazio e Borussia Dortmund.

«Sognavo da bambino di giocare in Champions, sono felice per la prestazione della squadra e per quello che abbiamo messo in campo. Non era facile. Io sto bene, sono uscito per i crampi ma sto bene. Quando facciamo prestazioni così, va bene. Io sono a disposizione del mister per qualsiasi ruolo».