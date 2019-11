Lazio, Luis Alberto taglia il record dei 30 assist in Serie A

La Lazio vince sul campo del Sassuolo. A segnare il raddoppio è Caicedo su assist di Luis Alberto: sono 30 in Serie A

La Lazio vince soffrendo all’ultimo secondo grazie alla rete di Felipe Caicedo. Altri tre punti importantissimi per la squadra di Inzaghi che in attesa del Cagliari mantiene il suo terzo posto in classifica.

A fare l’assiste per Caicedo ci ha pensato il solito Luis Alberto. Lo spagnolo è inarrestabile e con quello di oggi sono ben 30 gli assist realizzati in Serie A. Questo a confermare il suo ottimo momento di forma.