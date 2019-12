Lazio, Luis Alberto: «Siamo tutti uniti! I tifosi il nostro dodicesimo uomo!»

Luis Alberto, al termine di Cagliari-Lazio, ha anlizzato la difficile vittoria sul campo della Sardegna Arena

Anche Luis Alberto tra i protagonisti di questo roboante Cagliari-Lazio. Le parole dello spagno a Lazio Style Channel: «Sono felice perchè la squadra meritava almeno il pareggio. Quest’anno è cambiata la testa, vogliamo vincere tutto. Questa è la mentalità giusta da tenere fino a fine campionato. Si vede che siamo maturi, un’altra squadra avrebbe mantenuto l’1-1, anche dalla panchina chiamavano la palla per fare il secondo. Anche i tifosi devono restare con noi fino alla fine, sono il giocatore numero 12».

«Pensiamo alla finale e ricominciare dopo la sosta con la stessa mentalità. Siamo undici, più altri undici in panchina che stanno facendo molto bene: guardate Caicedo. Siamo 25 giocatori, non 11. Pensiamo che siamo un gruppo non solo quelli in campo, siamo arrivati qui tutti insieme. Domenica sarà dura anche se abbiamo vinto 7 giorni fa, c’è un titolo in palio: abbiamo la possibilità di portare la Coppa a casa».