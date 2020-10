Lazio, Luis Alberto: «Mai dubitare di questo gruppo». Patric: «L’umiltà paga sempre»

Luis Alberto, Correa e Patric affidano ai social network i loro pensieri dopo la vittoria della Lazio con il Borussia Dortmund.

«Molto felice per questa vittoria così cercata e desiderata. Mai dubitare di questo gruppo! Nel bene e nel male, sempre insieme nella lotta». Parola di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio, autore di una prova sontuosa contro il Borussia Dortmund, condivide su Instagram il suo pensiero dopo il debutto vincente in Champions League. Stato d’animo simile per Correa e Patric. “El Tucu” scrive: «Buon inizio di Champions League». Il difensore svela i segreti della vittoria: «Umiltà e lavoro pagano sempre».