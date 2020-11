Lazio, Luis Alberto: «Quel che è successo è cosa passata, darò tutto»

Nel pre partita di Crotone-Lazio Luis Alberto alla radio ufficiale: ecco le parole dello spagnolo

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Crotone-Lazio, il centrocampista biancoceleste Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le parole del 10.

«Ricordo il mio debutto da titolare con il Crotone, feci una buona partita, fu l’inizio di tutto. L’importante adesso è pensare ai tre punti da conquistare oggi, dobbiamo vincere per scalare la classifica. Il clima oggi sarà difficile, dovremo dare tutto».



Luis Alberto a Sky Sport

«Sto benissimo, sono pronto per giocare, quello che è successo è una cosa passata e ne ho parlato con la società. L’importante è la squadra e la Lazio. Darò tutto per vincere. Crotone Tabù? È una gara difficile anche per il campo e il meteo. Oggi pensiamo solo ai tre punti. Immobile? È il giocatore più improntate per noi, è tutto».