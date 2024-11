Lazio Ludogorets, Jovicevic: «Per noi sarà un’opportunità»

Lazio Ludogorets, il tecnico dei bulgari è intervenuto in conferenza stampa dove ha esaltato le doti dei biancocelesti primi in questa Europa League

Il tecnico del Ludogorets, alla vigilia della gara di Europa League contro la Lazio, ha parlato in conferenza stampa.

LE DICHIARAZIONI – «Ci dobbiamo godere la partita e credere che si può ottenere il massimo domani. Sarà un grande giorno per la squadra, una bella sfida. È il motivo per cui si gioca a calcio. Domani per vincere bisognerà essere la miglior versione di noi stessi. Per noi è un’opportunità»