Il “Comandante” Lucas Leiva sottolinea la vittoria per 3-1 con lo Zenit

«Altra vittoria importante per il nostro cammino». Così Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, su Instagram dopo il successo in Champions League contro lo Zenit di San Pietroburgo per 3-1. Lucas Leiva si è fatto sentire sia in fase offensiva che in fase di non possesso. Un prova sontuosa da parte del brasiliano contro i russi.