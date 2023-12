Lazio, Lotito e Sarri mettono la squadra all’angolo: la frase ripetuta tutta la settimana verso il match contro l’Empoli

Quella di Empoli è una partita che la Lazio non può proprio sbagliare. Per questo motivo società e allenatore hanno messo sotto pressione la squadra.

«A Empoli è come una finale» hanno ripetuto Lotito, Sarri e il ds Fabiani, martellando i giocatori per l’intera settimana. Sono spaventati dalla solita sindrome con le piccole: cali di tensione, difetti di mentalità, altrimenti non si spiegherebbe la differenza di rendimento rispetto ad altre partite. Lo riporta il Corriere dello Sport.