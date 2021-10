Sarri e Lotito sembrano aver individuato il principale problema con cui sarebbe alle prese con la Lazio in quest’avvio di stagione

Lotito e Sarri sembrerebbero essere sempre più d’accordo. Come evidenziato da Il Messaggero, i due avrebbero individuato nel passato il principale problema di quest’avvio di stagione. Il pensiero va a Inzaghi e a una sorta di vera e propria comfort zone che si era in un certo senso creata con l’ex allenatore.

Infatti c’era chi aveva sempre e comunque il posto assicurato. Qualcuno si sarebbe adagiato e sarebbe per questo che la Lazio alternerebbe grandi a prestazioni a partite come quella di Bologna. La crisi avrebbe insomma cause molto lontane. E l’obiettivo ora è quello di voltare pagina. In maniera definitiva.