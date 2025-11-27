Lazio, Tommaso Paradiso si interroga: «Chi comprerebbe in caso di addio di Lotito? Ecco cosa penso»

Lazio, Tommaso Paradiso: «Chi comprerebbe in caso di addio di Lotito? Ecco cosa penso a riguardo». Le parole

Tommaso Paradiso ha presentato il suo nuovo album Casa Paradiso ai microfoni di Radio Deejay, raccontando aspetti legati alla sua vita personale e artistica. L’intervista ha offerto spunti interessanti sul percorso musicale del cantautore e sulle emozioni che hanno accompagnato la nascita del progetto.

Il cantante, noto tifoso della Lazio, ha colto l’occasione per parlare anche di calcio. In particolare si è soffermato sull’ipotesi di un futuro successore di Claudio Lotito, qualora il presidente decidesse di lasciare la guida del club biancoceleste.

PAROLE – «Chi comprerebbe la Lazio in caso di addio di Lotito? Hanno comprato, negli ultimi anni, l’Atalanta, di cui la metà è andata a Pagliuca, del Cagliari è stato venduto il 40%. Sono realtà, un po’ minori rispetto alla Lazio. Vuol dire che la prima squadra della Capitale, nata nel 1900 a Piazza della Libertà, non trovi un presidente che la compra?»

