 Lazio, Tommaso Paradiso si interroga: «Chi comprerebbe in caso di addio di Lotito? Ecco cosa penso»
Lazio, Tommaso Paradiso si interroga: «Chi comprerebbe in caso di addio di Lotito? Ecco cosa penso»

Lazio, Tommaso Paradiso si interroga: «Chi comprerebbe in caso di addio di Lotito? Ecco cosa penso»

47 minuti ago

Tommaso Paradiso

Lazio, Tommaso Paradiso: «Chi comprerebbe in caso di addio di Lotito? Ecco cosa penso a riguardo». Le parole

Tommaso Paradiso ha presentato il suo nuovo album Casa Paradiso ai microfoni di Radio Deejay, raccontando aspetti legati alla sua vita personale e artistica. L’intervista ha offerto spunti interessanti sul percorso musicale del cantautore e sulle emozioni che hanno accompagnato la nascita del progetto.

Il cantante, noto tifoso della Lazio, ha colto l’occasione per parlare anche di calcio. In particolare si è soffermato sull’ipotesi di un futuro successore di Claudio Lotito, qualora il presidente decidesse di lasciare la guida del club biancoceleste.

PAROLE «Chi comprerebbe la Lazio in caso di addio di Lotito? Hanno comprato, negli ultimi anni, l’Atalanta, di cui la metà è andata a Pagliuca, del Cagliari è stato venduto il 40%. Sono realtà, un po’ minori rispetto alla Lazio. Vuol dire che la prima squadra della Capitale, nata nel 1900 a Piazza della Libertà, non trovi un presidente che la compra?»

