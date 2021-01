Lazio, Lotito paga due mensilità di stipendi anticipate

Ecco la mossa anticrisi del presidente Claudio Lotito nei confronti della propria squadra

Se in passato vi erano stati problemi relativi a ritardi o mancati pagamenti di stipendi (vedi il caso Luis Alberto), oggi il presidente Claudio Lotito opera in controtendenza con questo dato. Come riportato dall’ANSA, mentre la Federcalcio autorizza di fatto la dilazione del pagamento degli stipendi dei giocatori, il presidente della Lazio salda in anticipo due mensilità. Alla squadra biancoceleste, infatti, sono già state pagate le spettanze di febbraio e marzo 2021, oltre che quella di gennaio. La mossa anticrisi di Lotito è arrivata in un momento particolarmente florido per le casse bancocelesti, grazie alle vittorie ottenute nel girone di Champions e alla qualificazione agli ottavi di finale.